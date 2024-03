Marlon Freitas - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 12/03/2024 17:07

Rio - O Vasco segue interessado na contratação do volante Marlon Freitas, do Botafogo. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o clube insistirá para tirar o jogador do rival na janela doméstica, que ficará aberta entre 1 e 19 de abril.

A contratação de um volante é tratada como prioridade no Vasco. O nome de Marlon Freitas é o que mais agrada à comissão técnica de Ramón Díaz, e o Cruz-Maltino tentará convencer o atleta para depois fazer uma proposta de compra dos direitos federativos.

Apesar do interesse, o Vasco terá a difícil missão de convencer John Textor a negociar o atleta. Nos últimos dias, o dono da SAF alvinegra rechaçou uma possível investida do rival por Marlon e afirmou que o jogador "não vai a lugar nenhum".

Marlon Freitas melhorou de desempenho com a camisa do Botafogo nos últimos jogos. Na vitória sobre o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira (6), ele entrou no intervalo. Antes, no clássico com o Fluminense pela Taça Guanabara, foi titular e marcou dois gols no triunfo por 4 a 2.