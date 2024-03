Lionel Messi foi garoto-propaganda da empresa saudita Sayyar - Divulgação

Lionel Messi foi garoto-propaganda da empresa saudita SayyarDivulgação

Publicado 12/03/2024 19:17

Riade - Nomeado embaixador de turismo da Arábia Saudita em 2022, o craque Lionel Messi agora é garoto-propaganda de uma marca de roupas árabes de luxo. O jogador do Inter Miami, dos Estados Unidos, exibiu a nova coleção da Sayyar vestindo o traje típico da região.

A campanha da empresa com um dos maiores jogadores da história do futebol usa o slogan "Luxo e elegância todo o tempo. Use o shemagh como o GOAT (expressão em inglês para indicar o maior de todos os tempos)". O shemagh (turbante típico árabe), no site oficial da marca, custa 300 riyales sauditas (cerca de R$ 400).



Lionel Messi enfrentou duras críticas quando foi anunciado como embaixador de turismo da Arábia Saudita. Em uma das viagens para o compromisso comercial, o argentino foi alvo de críticas no período em que vestia a camisa do PSG.

Antes de acertar com o Inter Miami no projeto para ser potência da Major League Soccer (MLS), Messi chegou a negociar sua ida ao Al-Hilal, mas as conversas não evoluíram.