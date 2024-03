Max em ação durante jogo do Sampaio Corrêa - Foto: Jhonatan Jeferson / Sampaio Corrêa F.E

Max em ação durante jogo do Sampaio CorrêaFoto: Jhonatan Jeferson / Sampaio Corrêa F.E

Publicado 12/03/2024 17:25 | Atualizado 12/03/2024 17:31

Rio - O Atlético-GO acertou a contratação por empréstimo do atacante Max, destaque do Sampaio Corrêa-RJ no Campeonato Carioca de 2024. A informação foi dada primeiro pela Rádio Bandeirantes de Goiânia. Posteriormente, o jornal O Dia a confirmou.

Com a transferência, Max não estará à disposição do técnico Alfredo Sampaio para a partida contra o Botafogo, no próximo domingo, válida pelo jogo da volta da semifinal do Taça Rio. Na ida, o Galinho da Serra perdeu por 2 a 1.



Max tem sido um dos principais nomes do Sampaio Corrêa no Estadual. O atacante, de apenas 21 anos, é o artilheiro do Sampaio Corrêa no Campeonato Carioca (5) e líder em participação direta em gols (6).

O Atlético-GO, vale mencionar, vive grande fase. Promovido para a Série A do Brasileirão no ano passado, o Dragão engatou uma sequência de 11 vitórias na temporada e está na semifinal do Campeonato Goiano.