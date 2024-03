Max em ação durante jogo do Sampaio Corrêa - Foto: Jhonatan Jeferson / Sampaio Corrêa F.E

Publicado 08/03/2024 18:24

Rio - O atacante Max, do Sampaio Corrêa, projetou o confronto diante do Botafogo no Estadual. Nesse sentido, ele fez elogios ao Alvinegro e pontuou que o Galinho da Serra não terá vida fácil. Por outro lado, deu destaque ao trabalho do grupo e afirmou que o time fará de tudo para surpreender o Glorioso.

"É indiscutível a qualidade do Botafogo, uma equipe que por muito pouco não venceu o Campeonato Brasileiro no ano passado. Então, estamos esperando dois jogos duros. Claro que eles são favoritos, mas vamos fazer de tudo para surpreender. Estamos trabalhando forte para que possamos fazer um bom jogo", disse Max.

O jogador, aliás, vive boa fase. Max é o artilheiro do Sampaio Corrêa no Campeonato Carioca (5) e líder em participação direta em gols (6).



"Tem sido uma experiência única. Fico feliz por estar contribuindo bem com gols e assistência. Todos nós jogadores sabemos que o Campeonato Carioca é uma grande vitrine mas meu foco está em fazer história pelo Sampaio na primeira participação do clube no torneio, e até aqui é isso que estamos fazendo", afirmou Max.

Sampaio Corrêa e Botafogo medirão forças no próximo domingo, às 16h, no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema. Esta partida é válida pelo jogo de ida da semifinal da Taça Rio.