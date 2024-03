O senador Romário - Foto: Divulgação/Instagram @romariofaria

Rio - Na sessão desta terça-feira, 12, o Senado Federal criou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar casos de manipulação de resultado no futebol brasileiro. A criação da CPI foi requerida pelo senador Romário (PL-RJ). Ela será composta por 11 senadores titulares e sete suplentes. Além disso, terá 180 dias de duração.

Para embasar o requerimento, Romário destacou o relatório da SportRadar, que apontou que o Brasil segue na liderança mundial de jogos sob suspeita manipulação. A empresa aponta casos em 109 partidas do futebol brasileiro.

Hoje, no Plenário do Senado, falei mais uma vez sobre a importância da CPI de Manipulação de Resultados. Coloco em destaque a luta para garantir a integridade do futebol. A instalação da CPI é um passo crucial para investigar uma teia complexa de apostas, fraudes e manipulações que atingem jogadores, clubes e a credibilidade do esporte.



Recentemente, a Sport Radar destacou o Brasil como líder global em fraudes em apostas, um título que nenhum de nós se orgulha. Como amantes do futebol, não podemos ficar indiferentes. Esse esporte vai além de campos e torcidas, é um ativo simbólico e econômico para o nosso país. Milhares de empregos dependem dele.



As assinaturas necessárias foram coletadas, o requerimento apresentado em Plenário, e agora aguardamos a indicação dos blocos e partidos para iniciar os trabalhos. Como brasileiros e apaixonados pelo esporte, temos o dever de preservar a essência do futebol, livre de corrupção e manipulações. Vamos em frente!