Sapo Team quer mais títulos na sétima edição do BJJ Storm (Foto: Reprodução)

Publicado 13/03/2024 13:00 | Atualizado 13/03/2024 14:04

No próximo fim de semana, dias 16 e 17 de fevereiro, o SESC Contagem, em Minas Gerais, novamente receberá uma edição do BJJ Storm, a sétima. Com 28 superlutas kids No-Gi e premiação em dinheiro para os campeões do absoluto (Gi) da faixa-branca até a preta, homens e mulheres, o evento vai reunir grandes equipes do Jiu-Jitsu, entre elas a Sapo Team.



Representante do time, que brilhou em edições passadas do BJJ Storm, o faixa-preta Emerson Royce comentou sobre a expectativa da Sapo Team para o próximo evento, com 121 atletas inscritos, e a busca por títulos.



"Nossa expectativa sempre tem que ser a melhor possível, precisamos passar isso para os alunos, um pensamento de confiança e dever cumprido. Com esse número de atletas (121), tentaremos mais uma vez estar no lugar mais alto do pódio, mas sabemos que tem muita equipe forte e precisamos manter os pés no chão, respeitar todas as escolas", disse Emerson, que completou:



"Em nossa reunião com líderes da equipe, decidimos entrar forte no BJJ Storm para buscar títulos e as premiações do ranking. Agora é tudo questão de organização e foco nessa competição. O BJJ Storm é o evento mais forte do estado, os melhores atletas estão lá e a organização sabe disso, vem investindo pesado em premiações, arbitragem, estrutura, e isso só demonstra o crescimento deles".