Sean O'Malley venceu Marlon Vera no UFC 299 e manteve o cinturão peso-galo em sua posse (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 11/03/2024 13:00 | Atualizado 12/03/2024 11:25

Um dos eventos mais aguardados pelos fãs de MMA neste ano, o UFC 299, realizado neste sábado (9), em Miami (EUA), cumpriu com as expectativas e mostrou duelos de alto nível do início ao fim. Na luta principal da noite, Sean O'Malley "sobrou" dentro do octógono e, com um claro domínio, derrotou Marlon Vera na decisão unânime dos jurados e defendeu com sucesso seu cinturão no peso-galo. No co-main event, válido pelo peso-leve, Dustin Poirier superou Benoit Saint-Denis e reencontrou o caminho das vitórias na organização.



O card do UFC 299 também marcou a estreia de Michael Page, ex-lutador do Bellator, que com um bom desempenho, derrotou Kevin Holland na decisão dos árbitros. Além disso, o evento contou com seis brasileiros em ação. No card principal, Gilbert Durinho vinha fazendo uma boa luta, mas no terceiro e último round, acabou sendo nocauteado por Jack Della Maddalena.



Outros cinco brasileiros entraram no cage no card preliminar do UFC 299 e dois deles saíram com a vitória. Michel Pereira finalizou Michal Oleksiejczuk com apenas um minuto de luta, enquanto Philipe Lins superou Ion Cutelaba por pontos. No entanto, Jailton Malhadinho, Rafael dos Anjos e Pedro Munhoz acabaram sendo derrotados por Curtis Blaydes, Mateusz Gamrot e Kyler Phillips, respectivamente.

Na disputa de cinturão peso-galo na luta principal do UFC 299, Sean O'Malley iniciou o confronto explorando os chutes sobre Marlon Vera, que buscava responder da mesma forma. Marcado por muito equilíbrio e estudo, o primeiro round terminou com uma ligeira vantagem a favor do americano. O segundo assalto também ficou marcado por muita cautela dos atletas, mas assim como na parcial anterior, O'Malley continuou superior pelo seu maior volume de golpes, principalmente com duas boas joelhadas em sequência na reta final.Com ótima movimentação dentro do cage, Sean O'Malley continuou conectando golpes precisos na terceira parcial e, com isso, abriu três pontos sobre o equatoriano na contagem. Com a desvantagem aumentando, Marlon Vera cresceu de produção no quarto round e aplicou boas sequências de golpes, mostrando ao campeão que estava vivo na disputa.Com uma grande vantagem ao seu lado, Sean O'Malley manteve o controle do octógono no quinto e último assalto e voltou a aplicar bons golpes no raio de ação do equatoriano. No fim, após cinco rounds disputados, o americano foi declarado vencedor na decisão unânime e segue como campeão dos galos, agora com uma defesa de cinturão bem sucedida.Responsáveis pelo co-main event do UFC 299, Dustin Poirier e Benoit Saint-Denis começaram a luta de forma insana, com o francês explorando a luta agarrada e com boas tentativas de queda. Pressionando bastante o americano contra a grade, Saint-Denis aplicou a queda sobre Poirier e terminou o primeiro round grudado em suas costas, mostrando muita desenvoltura no grappling.O segundo assalto iniciou com Benoit levando a luta para o solo rapidamente. Quando a luta voltou a ficar em pé, no entanto, Dustin Poirier mostrou a potência dos seus golpes e levou o francês a knockdown. Sentindo o bom momento, Poirier conectou um potente cruzado de direita, fazendo o adversário desabar de vez no octógono. Vitorioso com um belo nocaute, o americano se recupera da derrota para Justin Gaethje e volta a entrar em posição de destaque no peso-leve.Cercada de muita expectativa, a estreia de Michael Page no Ultimate, no card principal do UFC 299, teve o ex-lutador do Bellator melhor no primeiro round diante de Kevin Holland, com alguns dos seus golpes plásticos característicos ao longo da parcial. No segundo assalto, o inglês vinha controlado o centro do octógono, mas foi pego de surpresa com uma boa queda de Holland, que acertou fortes golpes no ground and pound e equilibrou as ações. Na reta final, com a luta novamente em pé, Page acertou uma bela cotovelada, que levantou o público na arena.Kevin Holland continuou explorando a luta agarrada no terceiro e último round, enquanto Michael Page respondeu com um forte direto de direita. Animando os torcedores com seus tradicionais golpes plásticos, "MVP" foi frustrando as ações do americano, que já se mostrava bem desgastado. No fim, Page saiu com o triunfo na decisão unânime e causou uma boa impressão em seu debute na organização.Único brasileiro a entrar em ação no card principal do UFC 299, Gilbert Durinho começou o duelo aplicando boa queda sobre Jack Della Maddalena, que por sua vez, defendeu rapidamente. Na trocação, o duelo ficou mais equilibrado e, nos últimos segundos, o brasileiro conseguiu derrubar o australiano mais uma vez, garantindo sua superioridade no primeiro round. Durinho continuou bem no segundo assalto e acertou uma bela cotovelada em Jack, que respondeu com boas combinações de golpes. Na sequência, Gilbert conectou um potente golpe de direita, seguido de uma boa queda antes do fim do segundo assalto.Ciente da desvantagem, Jack Della Maddalena foi para cima na trocação e aplicou bons golpes, fazendo Gilbert Durinho mais uma vez buscar a luta agarrada, pressionando o australiano contra a grade. Na reta final, o brasileiro estava com a vitória encaminhada, mas ao sair de uma posição no solo, recebeu uma dura joelhada de encontro, que o balançou. Na sequência, Jack conectou apenas mais alguns golpes no ground and pound, vencendo o duelo por nocaute técnico no terceiro e último round.Com o resultado obtido no UFC 299, Jack Della Maddalena mantém sua invencibilidade no Ultimate, agora com sete vitórias contabilizadas, e agora ganhará ainda mais destaque na divisão dos meio-médios. Gilbert Durinho, por sua vez, amargou sua segunda derrota em sequência e descerá alguns degraus na categoria.Sean O’Malley derrotou Marlon Vera por decisão unânime dos juradosDustin Poirier derrotou Benoit Saint Denis por nocaute técnico no 2RMichael Page derrotou Kevin Holland por decisão unânime dos juradosJack Della Maddalena derrotou Gilbert Durinho por nocaute técnico no 3RPetr Yan derrotou Song Yadong por decisão unânime dos juradosCurtis Blaydes derrotou Jailton Malhadinho por nocaute técnico no 2RMaycee Barber derrotou Katlyn Chookagian por decisão unânime dos juradosMateusz Gamrot derrotou Rafael dos Anjos por decisão unânime dos juradosKyler Phillips derrotou Pedro Munhoz por decisão unânime dos juradosPhilipe Lins derrotou Ion Cutelaba por decisão unânime dos juradosMichel Pereira finalizou Michal Oleksiejczuk com um mata-leão no 1RRobelis Despaigne derrotou Josh Parisian por nocaute técnico no 1RAssu Almabayev derrotou CJ Vergara por decisão unânime dos juradosJoanne Wood derrotou Maryna Moroz por decisão dividida dos jurados