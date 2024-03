Renato Moicano será mais um representante do Brasil no UFC 300 - (Foto: Reprodução)

Publicado 12/03/2024 19:00 | Atualizado 13/03/2024 11:46

Durante o UFC 299, realizado no último sábado (9), em Miami (EUA), o Ultimate anunciou a ordem das lutas que vão compor o histórico e muito aguardado UFC 300, que acontecerá no dia 13 de abril, em Las Vegas (EUA). Ao todo, são 13 lutas confirmadas faltando praticamente um mês para a realização do evento, caso não haja alguma mudança até o dia do mesmo.



Também no último sábado, a organização norte-americana fechou o card do UFC 300 anunciando mais um brasileiro que vai fazer parte da histórica edição. Vivendo ótima fase na franquia, com duas vitórias consecutivas e ocupando a 13ª colocação no ranking peso-leve, Renato Moicano (18v-5d-1e) terá pela frente o americano Jalin Turner (14v-7d), número 9 da divisão e que vem de triunfo sobre Bobby Green em sua última luta.