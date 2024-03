Marcelo Bertolucci (ao centro no fundo) é um dos ícones da Luta Livre Esportiva do Brasil - (Foto: Raphael Tavares / @raphaotv)

Publicado 12/03/2024 07:00 | Atualizado 12/03/2024 22:10

Na última sexta-feira (8/03), o delegado da Polícia Federal, Marcelo Bertolucci, faixa-vermelha e ícone da Luta Livre Esportiva, foi homenageado no Plenário Ruy Araújo, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Um dos responsáveis por introduzir a modalidade no estado, o carioca Bertolucci recebeu o título de cidadão amazonense em solenidade proposta pelo deputado estadual Delegado Péricles.



O evento reuniu diversas figuras importantes da Luta Livre Esportiva e do Amazonas, e em entrevista, Marcelo Bertolucci fez questão de ressaltar seu amor pelo estado e agradecer a homenagem.



"Foi uma grande honra receber esse título e agora ser um cidadão amazonense de direito. Eu cheguei aqui em 1988, como a gente da Polícia Federal, cursei minha faculdade e depois virei delegado. E junto comigo trouxe o esporte que eu praticava no Rio de Janeiro, era faixa-preta de Luta Livre. Aqui eu formei quatro faixas-preta, e hoje em dia temos mais de 150 faixas-preta, além de inúmeras academias espalhadas pelo Norte do Brasil. Por tudo que vivi e construí, o Amazonas sem dúvidas está no meu coração", afirmou o Grande Mestre (GM).