Festival de Lutas vai reunir diversas modalidades em uma verdadeira festa das artes marciais - (Foto: Divulgação)

Festival de Lutas vai reunir diversas modalidades em uma verdadeira festa das artes marciais (Foto: Divulgação)

Publicado 13/03/2024 10:00 | Atualizado 13/03/2024 13:01

Espaço destinado às lutas e artes marciais, o Fight Pavilion novamente será uma das grandes atrações do Arnold South America - maior evento multiesportivo da América do Sul -, que chega à sua décima edição em 2024 e acontece entre os dias 5 e 7 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo.



Este ano, o Fight Pavilion contará com competições de Jiu-Jitsu, Muay Thai, Sanda, Karate, Sambo, MMA e Parajiu-Jitsu, entre outras, além do tradicional Festival de Lutas, que vai reunir apresentações de diferentes modalidades.

Leia Mais Aos 15 anos, promessa do Jiu-Jitsu brilha em seletiva do ADCC e aguarda convite

Ícone da Luta Livre Esportiva é homenageado na Assembleia Legislativa do Amazonas

UFC 300 tem mais um brasileiro confirmado e ordem das lutas anunciada

Responsável pelo Festival de Lutas, Lincoln Albuquerque, mestre em Wushu Sanda e presidente da FBRWS, mostrou empolgação e comentou sobre sua expectativa para a festividade.



"Os preparativos estão a mil e todas as modalidades vão realizar grandes eventos. A expectativa é excelente e teremos um número enorme de participantes. Serão mais de dez modalidades no Festival que acontecerá nos três dias do Arnold South America 2024. Cada modalidade tem sua respectiva federação ou confederação organizando e chancelando as competições, além de diversas palestras e workshops". Responsável pelo Festival de Lutas, Lincoln Albuquerque, mestre em Wushu Sanda e presidente da FBRWS, mostrou empolgação e comentou sobre sua expectativa para a festividade."Os preparativos estão a mil e todas as modalidades vão realizar grandes eventos. A expectativa é excelente e teremos um número enorme de participantes. Serão mais de dez modalidades no Festival que acontecerá nos três dias do Arnold South America 2024. Cada modalidade tem sua respectiva federação ou confederação organizando e chancelando as competições, além de diversas palestras e workshops".

Apresentações também farão parte do evento (Foto: Divulgação)

Para os interessados, o cronograma do Festival de Lutas já está no site https://arnold.savagetpromocoes.com.br/. Ao entrar em contato pelo Whatsapp (21) 96819-7881, eles serão direcionados aos organizados responsáveis por cada tipo de luta / arte marcial.



"Temos como objetivo a união dos esportes através da pluralidade. São diversas modalidades com grandes competições em um único local, uma oportunidade ímpar proporcionada pela feira, todos ganham e saem felizes do evento, principalmente os atletas e o público. O Festival de lutas é uma grande festa dos esportes de combate", encerrou Lincoln. Para os interessados, o cronograma do Festival de Lutas já está no site https://arnold.savagetpromocoes.com.br/. Ao entrar em contato pelo Whatsapp (21) 96819-7881, eles serão direcionados aos organizados responsáveis por cada tipo de luta / arte marcial."Temos como objetivo a união dos esportes através da pluralidade. São diversas modalidades com grandes competições em um único local, uma oportunidade ímpar proporcionada pela feira, todos ganham e saem felizes do evento, principalmente os atletas e o público. O Festival de lutas é uma grande festa dos esportes de combate", encerrou Lincoln.