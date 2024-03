Lucas Falcão, volante do CRB - Francisco Cedrim/CRB

Publicado 13/03/2024 13:41

Rio - O volante Lucas Falcão, do CRB, viveu uma situação inusitada na partida contra o Athletic, na última terça-feira (12), pela Copa do Brasil. O jogador precisou ser substituído no fim do segundo tempo por conta de problemas intestinais.

Caganeira da peste https://t.co/SUauFPNnXG — Lucas Falcão (@Falcao1998F) March 13, 2024 Após a partida, Falcão foi às redes sociais e brincou com a situação. Com bom humor, o volante disse que sofreu com uma "caganeira da peste" no decorrer do jogo.

Dentro de campo, o CRB de Lucas Falcão levou a melhor sobre o Athletic e venceu por 2 a 0. Agora, o time alagoano aguarda o sorteio para conhecer seu adversário na próxima fase da Copa do Brasil.