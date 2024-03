Premier League é a principal liga do futebol inglês e uma das maiores do mundo - Justin Tallis / AFP

O futebol da Inglaterra está envolvida em uma grande polêmica. A Premier League, liga organizadora da primeira divisão do país, rejeitou repassar 900 milhões de libras (cerca de R$ 5,7 bilhões) para a English Football League (EFL), responsável por 72 clubes de três divisões interiores do país, pelos próximos cinco anos.

Segundo o portal inglês "Daily Mail", pelo menos 10 clubes da Premier League recusaram repassar tal verba à EFL, entre eles gigantes como Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham. O assunto foi tratado na última segunda-feira (13), mas nem chegou a entrar em votação por conta da forte oposição que o tema trouxe.

Quem apresentou a proposta para os clubes da Premier League foi o chefe executivo da liga, Richard Masters. Esse repasse seria uma espécie de mecanismo de solidariedade dentro do futebol da Inglaterra, e precisava da aprovação de 14 dos 20 clubes da primeira divisão inglesa.

O tema ganhou relevância nacional também por conta da intervenção do governo do Reino Unido. A secretária de Cultura Lucy Frazer teria passado as últimas semanas dialogando com representantes da Premier League e da EFL para que o governo não precisasse entrar no assunto.

Tal intervenção do Estado no tema já é algo conhecido, sabendo que, há dois anos, o governo britânico notificou à Premier League que seria necessário tal repasse para manter a estabilidade em todas as organizações.

A EFL é a liga organizadora da segunda (Championship), terceira (League One) e quarta (League Two) divisões do futebol inglês. Com a rejeição do repasse por conta dos clubes da Premier League, é esperado novos capítulos sobre o assunto, com o governo britânico podendo intervir mais uma vez.