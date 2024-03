Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, celebra gol marcado no jogo contra o PSV - Ina Fassbender/AFP

Publicado 13/03/2024 18:58

Alemanha - O Borussia Dortmund está classificado para a fase quartas de final da Liga dos Campeões 2023/24. A conquista da vaga veio com a vitória sobre o PSV por 2 a 0 no Signal Iduna Park, nesta quarta-feira, 13, pelo jogo da volta das oitavas de final da competição. Jadon Sancho e Marco Reus fizeram os gols da noite. Füllkrug também chegou a balançar as redes para o time alemão, mas um impedimento milimétrico anulou o lance.

Na partida de ida, as duas equipes empataram em 1 a 1. Dessa forma, o Borussia Dortmund avançou às quartas de final com um triunfo por 3 a 1 no placar agregado.

O sorteio das quartas será realizado na sexta-feira, 15. Além do Borussia Dortmund, também estão classificados os seguintes times: Bayern de Munique; Manchester City; Arsenal; PSG; Real Madrid; Barcelona; e Atlético de Madrid.