O jogo da volta entre Nova Iguaçu e Vasco não acontecerá no MaracanãLeandro Amorim / Vasco

Publicado 13/03/2024 18:11

O Nova Iguaçu emitiu um comunicado na tarde desta quarta-feira (13) explicando a decisão de mandar o jogo da volta das semifinais do Campeonato Carioca contra o Vasco no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda . Segundo o clube da Baixada Fluminense, o consórcio que administra o Maracanã não deu "respostas positivas" para que a partida fosse realizada no estádio e, sem tempo hábil para conseguir outro lugar, o Nova Iguaçu indicou o campo da "Cidade de Aço".

"Na última segunda-feira (11), o Nova Iguaçu solicitou ao consórcio que administra o Maracanã o uso do estádio para sediar o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco da Gama. Entretanto, o clube não obteve respostas positivas sobre a solicitação", iniciou o Nova Iguaçu.

pic.twitter.com/4RR8i0fIGe — Nova Iguaçu FC (@oficialnifc) March 13, 2024

"Por conta do tempo hábil para definir as operações da partida, o clube teve que entrar em contato com a FERJ, e foi orientado a indicar outro estádio. Assim, o Nova Iguaçu indicou o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda", concluiu.



No jogo de ida das semifinais, que aconteceu no último domingo (10), o Vasco irritou a dupla Fla-Flu, responsável pela administração do Maracanã, ao entrar em campo com a frase "Maracanã Para Todos" em sua camisa, em clara referência à disputa que o clube trava no processo de licitação do estádio.

A frase escolhida é o nome do consórcio do Vasco em parceria com a WTorre para tentar administrar o estádio. O Cruz-Maltino defende que o local esteja à disposição de todos os clubes, e não apenas de quem ganhar a licitação.



Vasco e Nova Iguaçu se enfrentam no domingo (17), às 16h, no Raulino de Oliveira, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Após o 1 a 1 no jogo de ida, o Vasco precisa vencer para ir à decisão, já que o clube da Baixada teve melhor campanha na Taça Guanabara e leva a vantagem do empate.