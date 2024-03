Adryan era tratado como uma das grandes revelações da base do Flamengo - Reprodução

Publicado 13/03/2024 17:23 | Atualizado 13/03/2024 17:24

Jogador tratado como promessa nas categorias de base do Flamengo, o meia Adryan é o novo reforço do ABC para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador deve se apresentar no clube potiguar na próxima quinta-feira (14). As informações são do "ge".

O último clube defendido por Adryan foi o Brescia, da Itália, onde disputou apenas oito jogos e fez um gol. O meia também jogou pelo Sion-SUI, Avaí, Kayserispor-TUR, Nantes-FRA, Leeds United-ING e Cagliari-ITA, além do próprio Flamengo.

Adryan era tratado como uma das grandes joias formadas nas categorias de base do Rubro-Negro, sendo chamado de "novo Zico" por parte de torcedores. Entretanto, nunca conseguiu reproduzir o mesmo futebol mostrado na base no time principal do Flamengo. Ao todo, Adryan fez 55 jogos com a camisa do clube da Gávea, tendo marcado três gols e dado quatro assistências.