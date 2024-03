Vinicius Junior - AFP

Vinicius JuniorAFP

Publicado 13/03/2024 17:50 | Atualizado 13/03/2024 18:34

Espanha - Vini Jr foi vítima de mais um episódio de racismo na Espanha. Desta vez, o atacante foi novamente chamado de macaco por torcedores do Atlético de Madrid, antes de partida do clube colchonero contra a Inter de Milão, pela Liga dos Campeões. Em vídeo publicado no X (antigo Twitter), é possível ouvir cantos de "Ale, ale, ale Vinícius chimpanzé".



Não foi a primeira vez que a torcida do Atlético foi racista com o atacante do Real Madrid. Em janeiro deste ano, antes do clássico madrilenho, torcedores do Atleti entoaram cânticos preconceituosos direcionados à Vini nos arredores do estádio Metropolitano.

O clima de ódio contra Vini Jr chegou ao limite quando um grupo de torcedores do Colchonero simulou o enforcamento do jogador com um boneco em janeiro de 2022.