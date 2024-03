Sergipe promete casa cheia para receber edição do Jungle Fight 124 - (Foto: Divulgação)

Sergipe promete casa cheia para receber edição do Jungle Fight 124(Foto: Divulgação)

Publicado 13/03/2024 18:00 | Atualizado 13/03/2024 18:45

O Jungle Fight desembarca em Sergipe para a sua primeira edição de 2024, com duas disputas de cinturão, neste sábado (16/03). Nas lutas principais, dois ídolos sergipanos contam com a torcida para terminarem a noite com títulos do Brasileirão do MMA. Nos penas, o desafio é contra Minas Gerais; nos médios, contra Rondônia.



Atual campeão peso-pena, o sergipano da cidade de São Cristóvão William Colorado defende o posto diante do mineiro Daniel "Bulldog". Colorado possui um cartel de 12 vitórias, nove delas por nocaute, em 14 lutas. Já Bulldog possui menos rodagem, com seis vitórias em nove combates disputados.



Sergipano de Aracaju, Anderson "Astro da Maldade" só não é o campeão peso médio porque não bateu o peso em sua última luta, mas vai para cima do rondoniense César Augusto para registrar o título. Anderson venceu 15 vezes, 12 por via rápida, em 18 lutas; Invicto, César tem seis vitórias, todas por finalização.



Tanto William Colorado quanto Anderson "Astro da Maldade" estrelaram o último card do Jungle Fight em Sergipe, em julho do ano passado. Os dois, assim como a maioria dos anfitriões daquela noite, tiveram o braço levantado ao final. Naquela oportunidade nove dos 11 lutadores que entraram em ação saíram vitoriosos.



"Depois do show que tanto os lutadores quanto os fãs de MMA de Sergipe deram no ano passado, não tinha como o Jungle Fight não retornar para mais uma edição. Estamos felizes por Sergipe ser o local do pontapé inicial para mais uma grande temporada para o Brasileirão do MMA. Este ano promete!", destaca Wallid Ismail.



"Vamos para mais um evento de casa cheia e com o Brasil inteiro assistindo pela TV o nascimento dos novos ídolos. Agradeço a todos que investem no esporte como ferramenta de transformação social, como o governador Fábio Mitidieri, a secretária de esporte Mariana Dantas e o secretário executivo Washington 'Coração Valente'", complementa.



"O Jungle Fight em Sergipe é uma oportunidade ímpar para destacar nossos talentosos atletas locais e promover a visibilidade do mundo da luta em nosso estado. Ao sediar esse evento, valorizamos não apenas nossos lutadores, mas também a nossa cultura esportiva, mostrando ao mundo a força e a dedicação dos sergipanos no octógono. Estamos comprometidos em apoiar e incentivar nossos atletas a alcançarem seus objetivos, e eventos como este são fundamentais para isso", exalta Mariana Dantas, secretária do estado de Esporte e Lazer de Sergipe.

O Jungle Fight 124 será transmitido ao vivo pelo Sportv 3 e canal Combate. Os ingressos estão à venda a preços populares através do site https://www.guicheweb.com.br/jungle-fight_30058 e presencialmente no Ginásio Constâncio Vieira, de 8h às 12h e de 13h às 17h.

CARD COMPLETO:



Jungle Fight 124

Ginásio Constâncio Vieira, Aracaju, Sergipe

Sábado, 16 de março de 2024



66kg: Willian Colorado x Daniel Henrique Costa Santos - Cinturão



77kg: Anderson "Astro da Maldade" x Cesar Augusto Mendes - Cinturão



70kg: Claudio Narden Inácio de Sousa x Nícolas Sávio



61kg: Carlos "Vini Boy" x Kleiton Alves



66kg: Pedro "Guerreiro" Dantas x Antônio Alves "Tarquinio"



84kg: Dymitry Damianny x Eduardo Garvon



77kg: Pablo Ferreira x Kaique "King"



57kg: Dôglas Cunha “Puro Osso” x Deninho "3D"



66kg: Fabrício Alagoinhas x José Newton Alves Junior



84kg: Lucas "Jamanta" x Matheus Golias



57kg: Iagor Silva Santos x Alisson "Ferinha"



57kg: Mário Freitas da Costa x Matheus Nery "The Future“



52kg: Ershirley Kessy Pereira Granja x Maria Isabel Cristina Nascimento