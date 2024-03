Lutadores da CMSystem vêm somando ótimos resultados na temporada - (Foto: Divulgação)

Lutadores da CMSystem vêm somando ótimos resultados na temporada(Foto: Divulgação)

Publicado 13/03/2024 15:00 | Atualizado 13/03/2024 18:32

Representantes da CMSystem, Geraldo "Luan Santana" e Erick "Sabugo" Visconde têm compromissos importantíssimos no LFA 179, que acontece no próximo dia 23, na cidade do Rio de Janeiro. Enquanto Geraldo atua pela defesa do cinturão dos meio-médios na luta principal da edição, "Sabugo" entra para dar mais um passo rumo a uma possível disputa de título ou, quem sabe, uma vaga direta no UFC.



Escalado para defender o posto de campeão contra Vanilto Antunes, Geraldo "Luan Santana" vem embalado por seis vitórias consecutivas, cinco delas por via rápida. Com uma vasta experiência no MMA, o mineiro de João Pinheiro possui 18 vitórias em 24 lutas, com direito a nove nocautes e sete finalizações; ou seja, isso mostra que ele possui armas para definir seja qual for a circunstância que a luta ofereça.



"Sou um atleta de MMA, então tenho o jogo completo. Onde a luta se desenrolar eu estou pronto. Mas garanto que eu não vou deixar nenhuma dúvida, eu vou para pegar, seja em pé ou no chão", afirmou o campeão, que também falou da possibilidade de chegar ao UFC na sequência. "Na entrevista eu vou me pôr à disposição para lutar em maio no UFC Rio".