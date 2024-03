Torcida do Vasco no Maracanã - Matheus Lima/Vasco.

Publicado 14/03/2024 09:30

Vasco e Nova Iguaçu ainda têm esperança de disputarem o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, no próximo domingo (17), no Maracanã. Em nota divulgada na noite da última quarta-feira (13), o Cruz-Maltino afirmou que se reuniu com o clube da Baixada e as equipes reforçaram o desejo de se enfrentarem no estádio. Por enquanto, Rio -. Em nota divulgada na noite da última quarta-feira (13), o Cruz-Maltino afirmou que se reuniu com o clube da Baixada ePor enquanto, o confronto está marcado para o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Após o encontro, os dois clubes ficaram otimistas pela liberação. A expectativa deles é que o consórcio que administra o Maracanã responda, nesta quinta (14), à solicitação de uso do estádio. Em seguida, as vendas serão abertas.

Na última quarta (13), a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) chegou a confirmar a partida para Volta Redonda, alegando que o consórcio não respondeu ao pedido em tempo hábil. No entanto, o caso foi ganhando reviravoltas ao longo do dia.

Vasco e Nova Iguaçu se enfrentam no domingo (17), às 16h, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Após o 1 a 1 no jogo de ida, o Gigante da Colina precisa vencer para ir à decisão, já que o clube da Baixada teve melhor campanha na Taça Guanabara e leva a vantagem do empate.