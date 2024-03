Torcida do Vasco lota arquibancadas do Maracanã - Matheus Lima / Vasco

Torcida do Vasco lota arquibancadas do MaracanãMatheus Lima / Vasco

Publicado 14/03/2024 19:41

Rio - Em conjunto com a Secretaria de Estado da Mulher, o Vasco aderiu nesta quinta-feira (14) ao protocolo "Ouviu um NÃO? Respeite a decisão", que prevê uma série de ações e recomendações para tornar os jogos de futebol mais seguros para as mulheres. O clube é o pioneiro nesta parceria no Rio de Janeiro.

O clube, junto com a Secretaria de Estado da Mulher, ofereceu um treinamento para funcionários envolvidos na operação em dias de jogo. A ação visa treinar as funcionárias sobre como proceder na prevenção e no acolhimento de vítimas de violência, como agressões, assédio e importunação.

O Vasco vai abrir outras turmas e treinar todos os envolvidos nos jogos, inclusive os homens. Segundo a pesquisa “Violência Contra Mulheres e o Futebol”, idealizada pelo Instituto Avon e encomendada ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os boletins de ocorrências de ameaça contra meninas e mulheres aumentam em 23,7% quando um dos times de futebol da cidade joga.

Recentemente, uma torcedora denunciou assédio sofrido durante o jogo entre Vasco e Portuguesa, em São Januário. Segundo ela, um homem tentou a beijar à força durante a comemoração de um gol. O clube informou à torcedora que vai buscar imagens do suspeito e do ocorrido.