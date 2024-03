Carlinhos comemorando gol em cima do Botafogo pelo Campeonato Carioca - Divulgação/NIFC

Publicado 15/03/2024 14:55

Rio - Pensando em reforçar seu elenco para o Brasileirão, o Vasco está de olho em três jogadores do Nova Iguaçu, seu adversário na semifinal do Campeonato Carioca. De acordo com o "UOL", o Cruz-Maltino vem monitorando de perto as situações dos atacantes Carlinhos e Bill e o meia Yago Ferreira.

Vice-artilheiro do Carioca com oito gols, Carlinhos é quem mais agrada à comissão técnica de Ramón Díaz. Porém, a contratação do jogador de 28 anos não será fácil, já que ele tem despertado interesse de outros clubes brasileiros e deve ser disputado após o fim do estadual.

Com isso, o Vasco também acompanha a situação de outro integrante do ataque do Nova Iguaçu. Revelado pelo Flamengo, Bill, de 24 anos, está emprestado ao clube da Baixada pelo Dnipro, da Ucrânia, e também não deve permanecer após o Carioca.

Por fim, o caso de Yago Ferreira é o mais complicado. Filho do ex-jogador Iranildo, o meia de 22 anos pertence ao Fluminense, que decidiu emprestá-lo neste início de temporada.

Antes dos jogadores definirem seus futuros, Vasco e Nova Iguaçu se enfrentam no domingo (17), às 16h, no Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Após o 1 a 1 no jogo de ida, o Gigante da Colina precisa vencer para ir à decisão, já que o clube da Baixada teve melhor campanha na Taça Guanabara e leva a vantagem do empate.