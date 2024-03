Elenco do Vasco em atividade no CT Moacyr Barbosa - Divulgação/Vasco

Publicado 15/03/2024 16:26

Rio - O técnico Ramón Díaz ensaiou mudanças na escalação do Vasco para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu, no domingo, no Maracanã. Na atividade desta sexta-feira (15), o argentino deu sinais de que deve abrir mão do sistema com três zagueiros e povoar o meio-campo com mais uma peça de construção.

No treino, o lateral-direito Rojas e o meia Prexedes apareceram como os prováveis substitutos na nova formação. Medel, utilizado como zagueiro central, foi adiantado para a posição de volante. As informações são do site "ge".

A equipe que treinou tinha: Léo Jardim, Rojas, João Victor, Léo, Lucas Piton, Medel, Praxedes, Galdames, Payet, Adson e Vegetti.

No jogo de ida, Vasco e Nova Iguaçu empataram em 1 a 1, e o Cruz-Maltino precisa vencer o confronto de volta para carimbar a vaga na final. Como teve melhor campanha na Taça Guanabara, o Orgulho da Baixada joga com a vantagem de nova igualdade no placar.