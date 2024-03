Mais de 60 mil ingressos já foram vendidos para o confronto no Maracanã - Matheus Lima / Vasco

Rio - O Vasco terá uma missão complicada pela frente para avançar à final do Campeonato Carioca. A equipe comandada por Ramón Díaz enfrenta o Nova Iguaçu, neste domingo (17), e precisará frear a boa fase do clube da Baixada Fluminense para se classificar.

Na ida, que terminou empatada em 1 a 1 , o Nova Iguaçu dominou o duelo no Maracanã, mas parou nas mãos do goleiro Léo Jardim, que salvou o Cruz-Maltino de ser goleado. A Laranja Mecânica da Baixada abriu o placar com Xandinho, mas viu Lucas Piton mandar para as redes na reta final da segunda etapa.

O Nova Iguaçu encara o confronto com o Vasco como um dos mais importantes de sua história. No meio da última semana, inclusive, a equipe entrou em campo diante do Internacional com time misto, pela segunda fase da Copa do Brasil, justamente para poupar atletas para a semifinal do Carioca.

Vale ressaltar que, ao longo da Taça Guanabara, o Nova Iguaçu só não pontuou contra o Fluminense. Entre os grandes do Rio, venceu o Vasco e empatou com Botafogo e Flamengo.

O Cruz-Maltino precisará vencer o embate neste domingo (17), no Maracanã, às 16h, para voltar a disputar uma final de Campeonato Carioca após cinco anos - a última foi em 2019, quando perdeu para o Flamengo.

Em caso de empate no placar agregado, o time da Baixada Fluminense avança por ter feito melhor campanha na Taça Guanabara, quando ficou em segundo lugar.