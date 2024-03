José Aldo é considerado um dos maiores nomes da história do MMA - (Foto: UFC)

José Aldo é considerado um dos maiores nomes da história do MMA(Foto: UFC)

Publicado 17/03/2024 18:00

O UFC Rio pode ganhar um reforço de peso. Ex-campeão do Ultimate, José Aldo, aos 37 anos, vai deixar a aposentadoria para enfrentar Jonathan Martinez na categoria dos galos, no card que está programado para acontecer no dia 4 de maio, na Cidade Maravilhosa. A informação foi publicada na noite deste sábado (16), em primeira mão, pela "Ag. Fight". A companhia americana, no entanto, ainda não confirmou.



Aldo se aposentou do MMA em agosto de 2022, quando perdeu para Merab Dvalishvili. Fora da modalidade que o consagrou, o manauara colocou um antigo sonho em prática e decidiu lutar Boxe. Ao todo, foram três apresentações, com duas vitórias - sobre Emmanuel Zambrano e Esteban Espíndola - e um empate contra Jeremy Stephens. O "Campeão do Povo", inclusive, foi inserido no Hall da Fama do Ultimate em 2023.



Martinez, aos 29 anos, já tem uma certa experiência no Ultimate, onde se apresentou 13 vezes. São dez vitórias e três derrotas. Atualmente, ocupando a 14ª colocação dos galos, "Dragon" ostenta uma marca de seis triunfos seguidos, se credeciando como uma das sensações da categoria.