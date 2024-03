Kleber Bambam revelou suas intenções no Boxe - (Foto: Reprodução/Instagram)

Kleber Bambam revelou suas intenções no Boxe (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 16/03/2024 12:00

Kleber Bambam estreou no Boxe no último mês de fevereiro, quando foi nocauteado em apenas 36 segundos pelo tetracampeão mundial Acelino Popó Freitas. O duelo, na luta principal do FMS 4, parou o Brasil e teve transmissão até da TV Globo. Mas afinal, qual será o próximo desafio do influenciador no ringue?



Após desafiar Whindersson Nunes, Jake Paul e até mesmo Vitor Belfort para uma luta de Boxe ainda em 2024, Bambam usou as redes sociais para revelar um outro nome na mira. O campeão do BBB 1 afirmou que vai lutar contra um Sheik dos Emirados Árabes Unidos.