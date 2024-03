Luta de Boxe entre Jake Paul e Mike Tyson vai acontecer no dia 20 de julho, no Texas, EUA - (Foto: Reprodução)

Publicado 15/03/2024 11:00 | Atualizado 15/03/2024 12:16

Na última semana, a comunidade da luta recebeu com surpresa o anúncio do confronto entre Mike Tyson e Jake Paul no Boxe. O duelo vai acontecer no estádio do Dallas Cowboys, no Texas (EUA), no dia 20 de julho. Muitos fãs, especialistas e lutadores destacaram a diferença de 30 anos entre os dois -- que pode ser favorável ao youtuber.



Enquanto Jake Paul tem 27 anos, Mike Tyson está no auge dos seus 57. Em entrevista ao "Portal do Vale-Tudo", Rafael Cordeiro, que é o treinador de "Iron Mike", afirmou que pela situação atual, "Problem Child" pode ser visto como favorito, mas descartou uma luta de exibição e confirmou que o ex-campeão mundial vai buscar o nocaute.



"Eu vejo com naturalidade, o menino está lutando direito. Nos números atuais, ele (Jake Paul) é o favorito, pelo o que está fazendo agora. Mas se você colocar nos números na história, vai ser um grande confronto, uma grande guerra. O Tyson tem uma bagagem, uma vida em cima do ringue e não sabe brincar, por isso acho que não cabe uma demonstração (luta de exibição). Vai começar trocando chumbo", comentou Cordeiro, que seguiu:



"O Jake até agora não fez nenhuma luta de demonstração, todas foram para valer. E o Mike também fará uma luta para valer, vai buscar o nocaute do começo até o final. (...) Vamos ver como o Jake reage andando para trás", encerrou o brasileiro - líder da Kings MMA.