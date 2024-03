Superlutas kids No-Gi serão uma das atrações do BJJ Storm 7 - (Foto: Divulgação)

Publicado 14/03/2024 16:00 | Atualizado 14/03/2024 20:32

Marcado para este fim de semana, dias 16 e 17 de março, o BJJ Storm 7 já entrou para a história, batendo o recorde de inscritos: 1328 atletas e 147 academias. Porém, além da expectativa por disputas de Jiu-Jitsu de alto nível e do grande número de competidores, o SESC Contagem, em Minas Gerais, ainda terá outras atrações, com 28 superlutas kids No-Gi.



A quantidade de inscritos comprova o sucesso do BJJ Storm, que vem crescendo evento após evento no estado mineiro e, em sua sétima edição, atingiu a marca histórica.



"Com 1328 atletas e 147 academias, batemos o nosso recorde de inscrições e esse será o maior BJJ Storm da história. Gostaria de agradecer a todos que estarão presentes, competindo ou acompanhando, e tenho certeza que faremos uma grande festa do Jiu-Jitsu", afirmou o faixa-preta Claudio Caloquinha, presidente da organização.