Sucesso no último evento da Federação, Wish Roll quer repetir a dose no Coimbra International Cup - (Foto: Reprodução)

Publicado 14/03/2024 08:00 | Atualizado 14/03/2024 16:20

Após o sucesso do 1º Europeu de Jiu-Jitsu da ISBJJA, realizado em outubro do ano passado, em Coimbra (POR), a Federação - em parceria com a CBJJD - se prepara para o início de mais uma temporada em solo português.



Com planos de lançar o Circuito Ibérico reunindo etapas na Espanha e em Portugal, o primeiro evento de 2024 está marcado para o dia 11 de maio, com o Coimbra International Cup, e tem inscrições abertas até 3/05 no site www.isbjj.com - dúvidas através do Whatsapp +34 605 581 335.



A expectativa é por um campeonato de alto nível em termos de lutas, estrutura e organização, e entre as equipes que estarão presentes, duas se destacaram no último Europeu: Icon Jiu-Jitsu e Wish Roll, que possuem os faixas-preta Sérgio Vita e Alexsandro “Leko” Almeida, respectivamente, à frente.

Icon Jiu-Jitsu



Fundada em 2010, a Icon Jiu-Jitsu representa o espírito competitivo de Carlson Gracie e, atualmente, conta com academias em vários lugares do mundo. Em sua estreia na ISBJJA, a equipe ficou em quarto lugar geral (juvenil/adulto/master) no Europeu 2023.



"Este ano temos tido bons resultados nas competições em que participamos e nossas academias com bastante novos alunos. Nossa pretensão é manter esse ritmo durante a temporada, tornando a Icon JJ cada vez mais forte no cenário nacional, europeu e mundial", disse Sérgio Vita, que completou:



"Nossa expectativa para o Coimbra International Cup é que ele siga os preceitos do evento anterior (Europeu), com ainda mais adesão. O último evento foi de ótima qualidade técnica e organização, e mais uma vez chegaremos fortes em busca de um lugar no pódio".



Icon Jiu-Jitsu elogiou o trabalho da ISBJJA em Portugal e quer buscar títulos (Foto: Reprodução)

Wish Roll



Já Alexsandro Almeida, o “Leko”, é faixa-preta 4º grau e começou a treinar aos 11 anos de idade, em Iguaba Grande, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, de onde ele é. Hoje com 31 anos de Jiu-Jitsu, o brasileiro passou por diversas equipes até fundar a sua própria, a Wish Roll, que conta com diversas filiais no Porto (POR) e segue em expansão.



"Acredito que, por mais que o Europeu 2023 tenha sido um ótimo campeonato, o Coimbra International Cup será ainda melhor em termos de organização e estrutura, pois não vai ser mais o primeiro, já se conhece a cidade. Creio que teremos mais atletas e, para quem duvida da qualidade dos campeonatos da ISBJJA, não façam isso! O trabalho do Rogério Gavazza (vice-presidente da Federação) foi fundamental para essa consolidação, e por isso tudo, iremos levar muitos atletas, força total para que a gente possa brigar por títulos", afirmou Leko.



Na estreia da ISBJJA em Portugal, no ano passado, a Wish Roll faturou o título kids (pré-mirim ao infanto-juvenil), além do quinto lugar geral (juvenil/adulto/master) no Europeu. E para esta temporada, a expectativa da equipe é seguir presente nas competições e somar mais bons resultados.



