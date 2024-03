CEO do Iron Man MMA e sua esposa ao lado de André da Venum BR, Shogun e José Aldo - (Foto: Divulgação)

Publicado 15/03/2024 09:00 | Atualizado 15/03/2024 12:24

Uma das principais organizações de MMA do Brasil e porta de entrada para grandes eventos como UFC e Bellator, por exemplo, o Iron Man MMA deu mais um importante passo para seguir no topo da modalidade.



Na última quinta-feira (14), Iron Tomaz, CEO da organização com base em Belém-PA, confirmou a renovação da parceria entre Iron Man MMA e Venum Brasil, marca referência em equipamentos e vestuário para lutadores.



“Estamos muito felizes com essa renovação, pois assim iremos manter a altíssima qualidade das nossas armaduras, proporcionando o melhor para todos os atletas, convidados e staff do evento”, afirmou Tomaz.