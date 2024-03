Arnold Classic Open de Sambo será uma das atrações do evento - (Foto: CSB)

Publicado 15/03/2024 07:15 | Atualizado 15/03/2024 12:28

Marcado entre 5 e 7 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo, Arnold South America completa 10 anos em 2024 e, mais uma vez, terá o Sambo entre as atrações do Fight Pavilion, espaço destinado às lutas e artes marciais.⁠Sob organização da CSB, o Arnold Classic Open de Sambo será realizado no dia 6/04, a partir das 8h (checagem), com atletas em todas as categorias – do kids (abaixo de 14 anos) aos masters (acima de 60 anos) – em ação e inscrições em sambobrasil.oficial@gmail.com

Presidente da Confederação, Carlos "Jimmy" Maia projetou o evento, além de citar a importância de ter a modalidade em evidência em um evento como o Arnold South America 2024."Os preparativos estão da melhor maneira possível, e os estados de RS, SC, SP, RJ, ES, MG, DF e AL, apesar das dificuldades de translado, estão treinando firme para uma boa apresentação no Arnold", disse Jimmy, que completou:"Matemos a expectativa de 70 a 100 atletas, mas podemos ter boas surpresas. E como representante de uma Confederação que está em busca do reconhecimento do COB, este evento é sempre um divisor de águas, pois é visto por muitos aqui e fora do Brasil. Como dizem: quem não é visto não é lembrado. Estamos fazendo história".Por fim, Jimmy deixou um convite para todas as modalidades que estarão presentes no Fight Pavilion: "Aos atletas de todas as lutas e artes marciais, venham assistir no 10º Arnold South America o que tem de melhor e aprender mais sobre esportes de combate".Organização: CSB – Confederação de Sambo do BrasilResponsável: Carlos Nazareno da Rosa MaiaE-mail: sambobrasil.oficial@gmail.com