Disputas de cinturão vão agitar o primeiro evento do Jungle Fight no ano(Foto: Divulgação)

Publicado 15/03/2024 15:00 | Atualizado 15/03/2024 17:27

O Jungle Fight realiza neste sábado (16/03), na capital sergipana, a sua primeira edição de 2024, com direito a duas disputas de cinturão nas lutas principais. Todas as emoções do evento serão transmitidas ao vivo, a partir das 19h, no horário de Brasília, pelo Sportv 3 e pelo canal Combate.



Atual campeão peso-pena do Brasileirão do MMA, o sergipano Willian Colorado cravou 66kg na pesagem oficial realizada no início da tarde desta sexta-feira. Vindo de Minas Gerais, o desafiante Daniel Henrique "Bulldog" bateu 65,8kg, ainda abaixo do peso da divisão.



Na outra disputa, o também sergipano Anderson "Astro da Maldade", que havia falhado na balança em sua última luta e por isso não conquistou o cinturão, desta vez bateu ainda abaixo do limite dos meio-médios, com 76,1kg. Seu adversário, o rondoniense Cesar Augusto cravou 77kg.



"Este Jungle Fight promete. Duas disputas de cinturão com dois sergipanos enfrentando um lutador invicto de Rondônia e um muito duro de Minas Gerais; tem tudo para pegar fogo e inspirar os novos talentos. Agradeço e parabenizo o governador Fábio Mitidieri e à secretaria de Esportes Mariana Dantas por investirem no esporte como ferramenta de inclusão", disse Wallid Ismail.