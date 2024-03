BJJ Stars 12 novamente irá reunir grandes nomes do Jiu-Jitsu em ação - (Foto: Dai Bueno / @daitatame)

Publicado 15/03/2024 13:00 | Atualizado 15/03/2024 18:38

Principal evento de lutas casadas de Jiu-Jitsu do Brasil - e um dos maiores do mundo -, o BJJ Stars confirmou, na última semana, a data da sua 12ª edição, que irá acontecer no dia 27 de abril, mais uma vez em São Paulo e com apoio da Prefeitura.



Entre as atrações do show estão um GP até 87kg, além das tradicionais superlutas reunindo astros da arte suave. Prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes mostrou empolgação para o BJJ Stars 12, além de destacar a importância das artes marciais.



"Hoje, como prefeito, eu tenho orgulho de São Paulo ser a cidade do Jiu-Jitsu, de a gente poder ter aqui esse evento importantíssimo, que com certeza será um exemplo para o Brasil e o mundo, além de 46 centros esportivos com atividades de artes marciais, entre elas o Jiu-Jitsu como referência", disse Ricardo, que completou:



"O esporte é uma ferramenta incrível e fundamental, e quem está nele, especialmente praticando artes marciais, está no caminho certo, cuidando da saúde e dando orgulho para a nossa cidade, o nosso país".



Idealizador do BJJ Stars, Fepa Lopes citou seu trabalho de 21 anos com eventos de Jiu-Jitsu, além de destacar a qualidade do card da 12ª edição: "Teremos grandes nomes no GP até 87kg, que vai pegar fogo, além das lutas casadas envolvendo astros e campeões mundiais da modalidade".