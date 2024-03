Islam Makhachev revelou motivo de ter recusado superluta contra Leon Edwards no UFC 300 - (Foto: Divulgação/UFC)

Islam Makhachev revelou motivo de ter recusado superluta contra Leon Edwards no UFC 300 (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 18/03/2024 09:00

Atual dono do cinturão peso-leve do Ultimate, Islam Makhachev teve a oportunidade de entrar em ação no grandioso card do UFC 300, que acontece no dia 13 de abril, em Las Vegas (EUA), mas recusou. A proposta feita pela organização norte-americana foi por uma superluta contra o dono do título dos meio-médios, Leon Edwards, valendo a cinta dos 77kg.



No entanto, o russo, que ainda não lutou em 2024, optou por recusar o duelo nesse momento. Em entrevista ao site MMA Junkie, Islam Makhachev revelou que a recusa se dá pelo Ramadã, feriado muçulmano que envolve jejum ao longo do dia, o que, segundo ele, tornaria o treinamento para uma luta tão grande muito difícil.