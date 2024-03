Tai Tuivasa e Marcin Tybura vão se enfrentar na luta principal do UFC Vegas 88 - (Foto: Reprodução/UFC)

Tai Tuivasa e Marcin Tybura vão se enfrentar na luta principal do UFC Vegas 88 (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 16/03/2024 16:00

Moderna estrutura do Ultimate em Las Vegas (EUA), o UFC Apex recebe neste sábado (16) o UFC Vegas 88 e, como já é de costume, bons combates vão compor o card. Na luta principal da edição, em duelo válido pela categoria peso-pesado, o australiano Tai Tuivasa terá pela frente o atleta Marcin Tybura, em confronto que envolve dois lutadores que estão no Top 10 da divisão.



Número 9 da divisão dos pesados, Tai Tuivasa (14v-6d) tem 30 anos e vai em busca de recuperação, já que perdeu suas últimas três lutas na organização, para Ciryl Gane, Sergei Pavlovich e Alexander Volkov, respectivamente. O poder de nocaute é um dos grandes trunfos do australiano, que das suas 14 vitórias no MMA profissional, conquistou 13 delas por nocaute.



Oito anos mais velho em relação a Tuivasa, Marcin Tybura (24v-8d) é o décimo colocado no ranking até 120kg e vinha de triunfos sobre Alexander Romanov e Blagoy Ivanov. No entanto, em sua apresentação mais recente, em julho do ano passado, acabou sendo superado por Tom Aspinall, atual detentor do cinturão interino dos pesados, por nocaute técnico ainda no primeiro round.