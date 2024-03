Fepa Lopes e Ricardo Arona na academia do 'Tigre' em Niterói, em 2023 - (Foto: Reprodução)

Fepa Lopes e Ricardo Arona na academia do 'Tigre' em Niterói, em 2023 (Foto: Reprodução)

Publicado 17/03/2024 15:00

* Um possível retorno de Ricardo Arona é algo muito aguardado entre os fãs do mundo da luta. A lenda não compete há 15 anos, quando venceu o norte-americano Marvin Eastman, no evento de MMA nacional Bitetti Combate 4, em 2009. Desde então, há apenas boatos sobre o retorno do “Tigre Brasileiro”.



Em entrevista à TATAME, o idealizador do BJJ Stars, Fepa Lopes, afirmou que há grandes chances de Arona retornar ao esporte. Em 2023, o sócio-fundador do evento esteve em Niterói, na casa do "Tigre" no Rio de Janeiro, e contou sobre o tema da conversa entre os dois, onde explicou se existiu algum convite formal para Arona realizar uma superluta no BJJ Star.



"Como todos vocês viram, eu estive com ele, na casa dele. Conheci a praia maravilhosa onde ele mora e conheci a casa dele que tem tatame, grade, musculação, muito legal saber que ele se mantém ativo, treinando outros atletas e também se mantendo pronto. Ele está igual fisicamente, continua um monstro", comentou Fepa Lopes, que completou:



"Se a gente fez um convite formal? Sim, a gente fez um plano de retorno. O convite foi esse, não só uma luta, mas que ele comece a participar de algumas ações com o BJJ Star, e ele se interessou bastante. Eu espero conseguir colocar em prática esse plano em ação", finalizou o idealizador do BJJ Stars.

Leia Mais Sambo busca mais reconhecimento e retorna no Arnold South America 2024

Jungle Fight 124: lutadores confirmam disputas de cinturão deste sábado, em Sergipe

BJJ Storm chega à 12ª edição com apoio da Prefeitura de São Paulo; veja

Bebeo cita condição para retorno de Arona



Icônico treinador de MMA, Bebeo Duarte também conversou com a TATAME a respeito do aguardado retorno de Ricardo Arona e acredita que é algo que a comunidade da luta espera com ansiedade. Além de ex-treinador, Bebeo é amigo do "Tigre" e, por conhecê-lo bem, acredita que essa volta também é um desejo pessoal do faixa-preta de Jiu-Jitsu, mas citou uma condição para que isso aconteça.



"O Ricardo Arona é uma pessoa muito exigente com ele mesmo, e se ele não achar que está bem para participar de uma luta dessa, ele não vai entrar. Tem que dar tempo ao tempo, quando estiver pronto, vai aceitar alguns dos desafios, não sei se no ADCC, ou em um evento aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, não sei. Mas eu acho que ele tem essa enorme vontade, só que ele é muito exigente e não quer entrar de uma forma que não se sinta preparado", declarou.



Ricardo Arona, aos 45 anos, marcou época no Grappling e Jiu-Jitsu, onde foi quatro vezes campeão do ADCC - o maior torneio de luta agarrada do mundo. O fluminense conquistou dois títulos na categoria, um no absoluto e outro na superluta. Na arte suve, foi vice-campeão do Mundial da IBJJF, em 2000, quando perdeu para Fábio Gurgel na decisão. Icônico treinador de MMA, Bebeo Duarte também conversou com a TATAME a respeito do aguardado retorno de Ricardo Arona e acredita que é algo que a comunidade da luta espera com ansiedade. Além de ex-treinador, Bebeo é amigo do "Tigre" e, por conhecê-lo bem, acredita que essa volta também é um desejo pessoal do faixa-preta de Jiu-Jitsu, mas citou uma condição para que isso aconteça."O Ricardo Arona é uma pessoa muito exigente com ele mesmo, e se ele não achar que está bem para participar de uma luta dessa, ele não vai entrar. Tem que dar tempo ao tempo, quando estiver pronto, vai aceitar alguns dos desafios, não sei se no ADCC, ou em um evento aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, não sei. Mas eu acho que ele tem essa enorme vontade, só que ele é muito exigente e não quer entrar de uma forma que não se sinta preparado", declarou.Ricardo Arona, aos 45 anos, marcou época no Grappling e Jiu-Jitsu, onde foi quatro vezes campeão do ADCC - o maior torneio de luta agarrada do mundo. O fluminense conquistou dois títulos na categoria, um no absoluto e outro na superluta. Na arte suve, foi vice-campeão do Mundial da IBJJF, em 2000, quando perdeu para Fábio Gurgel na decisão.

* Por Damares Farias