Thiago Moisés foi um dos destaques do Brasil no UFC Vegas 88 (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 18/03/2024 07:15

O UFC Vegas 88, realizado neste sábado (16), nas modernas instalações do Ultimate em Las Vegas (EUA), teve um alto aproveitamento para o Esquadrão Brasileiro. Dos quatro atletas que entraram no octógono, apenas Josiane Nunes não conseguiu sair com a vitória. Thiago Moisés, Jaqueline Amorim e Jafel Filho deram show e venceram pela via rápida.



Já na luta principal do UFC Vegas 88, válido pelo Top 10 da categoria dos pesados, Marcin Tybura dominou o confronto em todas as áreas em relação a Tai Tuivasa. Primeiro, o polonês aplicou os melhores golpes em pé, depois usou o ground and pound e, nos instantes finais, fechou a disputa com um mata-leão. O europeu volta a triunfar após revés para Tom Aspinall.

No primeiro round da disputa, Chelsea Chandler soube usar melhor a estratégia para conectar golpes em Josiane Nunes. A americana entrava e saia do raio de ação da brasileira, que até buscou uma tentativa de finalização. Já no round seguinte, a lutadora da Califórnia dominou praticamente os cinco minutos, onde usou o ground and pound.Na última parcial, Josiane andou mais para frente e buscou atacar, mas tinha dificuldades para encontrar a adversária. No fim, por decisão unânime, Chandler, que não bateu o peso na sexta-feira (16), ficou com a vitória no UFC Vegas 88 e voltou a vencer. Já "Josi" perdeu a invencibilidade no Ultimate após três vitórias.O round começou com um estudo dos dois lutadores, mas logo Jafel Filho entrou em queda e passou a impor o seu jogo. O “Pastor” foi controlando Ode Osbourne no chão, chegou a pegar o pescoço, mas o americano se salvou. Sem afobação, o baiano se manteve agressivo no ground and pound até o momento em que encaixou o mata-leão restando cerca de 30 segundos para o fim do assalto. O árbitro Herb Dean, então, optou por encerrar a disputa.Contratado via Contender Series, Jafel chega ao segundo triunfo seguido no peso-mosca com este resultado no UFC Vegas 88. Osbourne, por sua vez, amarga o terceiro revés em quatro apresentações.Logo no começo da disputa, Jaqueline Amorim não deu qualquer espaço para Cory McKenna gostar da luta. A brasileira buscou rapidamente colocar o seu Jiu-Jitsu em jogo e encaixou a chave de braço. A galesa chegou a ameaçar uma desistência, onde até confundiu o árbitro Mike Beltran. Na sequência, a britânica não conseguiu qualquer defesa e desistiu do embate.O triunfo no UFC Vegas 88 pode colocar Jacque próxima ao Top 15 dos palhas. Agora são duas vitórias em três aparições na franquia. Já “Poppins”, que vinha embada com dois resultados positivos, volta a perder.O primeiro round foi inteiramente dominado por Thiago Moisés. Após Mitch Ramirez testar alguns low kicks, o brasileiro entrou numa double leg e passou a trabalhar a luta agarrada. Já na reta final da parcial, pegou as costas e quase encaixou um mata-leão.Na volta para o segundo round, o americano tentou trabalhar no clinch, mas o paulista soube se defender e foi conectando golpes, onde a principal arma eram os low kicks. No terceiro round, após aplicar mais um chute na canela de Ramirez, que já estava castigada, o americano caiu no octógono e praticamente desistiu do confronto.Com o resultado no UFC Vegas 88, Thiago Moisés volta a vencer após revés para Benoit Saint-Denis na reta final de 2023. Já Ramirez perde em sua estreia na companhia.Marcin Tybura finalizou Tai Tuivasa com um mata-leão no 1RBryan Battle e Ange Loosa terminou em "No Contest" após dedo no olho acidentalOvince St. Preux derrotou Kennedy Nzechukwu por decisão dividida dos juradosChristian Rodriguez derrotou Isaac Dulgarian por decisão dividida dos juradosMacy Chiasson finalizou Pannie Kianzad com um mata-leão no 1RGerald Meerschaert finalizou Bryan Barberena com um mata-leão no 2RNatan Levy finalizou Mike Davis com um triângulo no 2RChelsea Chandler derrotou Josiane Nunes por decisão unânime dos juradosJafel Filho finalizou Ode Osbourne com um mata-leão no 1RDanny Silva derrotou Joshua Culibao por decisão dividida dos juradosJaqueline Amorim finalizou Cory McKenna com uma chave de braço no 1RThiago Moisés derrotou Mitch Ramirez por nocaute técnico no 3RChad Anheliger derrotou Charalampos Grigoriou por decisão unânime dos jurados