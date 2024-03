Savarino comemora gol marcado em vitória do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Savarino comemora gol marcado em vitória do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 17/03/2024 20:36

Rio - O Botafogo não teve vida fácil diante do Sampaio Corrêa, mas conseguiu avançar à final da Taça Rio 2024. De virada, a equipe do técnico Fabio Matias venceu o Galinho da Serra por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos, na noite deste domingo, 18, pelo jogo da volta da semifinal da competição. Octávio abriu o placar para os visitantes no primeiro temo. Já na etapa complementar, o Glorioso melhorou e construiu o triunfo com gols de Júnior Santos e Savarino.

Na ida, o Alvinegro venceu por 2 a 1. Dessa forma, garantiu vaga na próxima fase com um triunfo de 4 a 2 no placar agregado. Na decisão, o Botafogo enfrentará o Boavista, que eliminou a Portuguesa. As duas partidas da final devem acontecer nos dias 30/31 de março e 6/7 de abril.

O JOGO

O Botafogo fez um primeiro tempo ruim no Estádio Nilton Santos. Com uma postura apática, o Alvinegro viu o Sampaio Corrêa ditar o ritmo do primeiro tempo e empilhar grandes chances.

Num cochilo da defesa, o Galinho da Serra abriu o placar. Damián Suárez errou um fácil domínio, e a bola saiu para lateral no campo do Botafogo. Após a cobrança, o Sampaio Corrêa criou a jogada pelo lado esquerdo que terminou no cruzamento de Gabriel Agú. Livre de marcação dentro da área, o atacante cabeceou no contrapé de Gatito para balançar as redes.

O Sampaio Corrêa, aliás, teve mais grandes chances de ampliar a vantagem, mas parou no goleiro Gatito Fernández. Já o Botafogo levou perigo praticamente uma única vez, num chute de Kauê, que carimbou o travessão.

Por causa do cenário, o técnico Fabio Matias promoveu as entradas de Júnior Santos e Savarino ainda no primeiro tempo. O Sampaio Corrêa não deixou de assustar com as substituições, mas o Botafogo conseguiu respirar na partida e chegar um pouco mais ao ataque.



No segundo tempo, a equipe do técnico Fabio Matias mudou a postura. O Glorioso finalmente se impôs dentro de campo e passou a ditar o ritmo do jogo. Com isso, o time já não deixava o Sampaio Corrêa incomodar.



No setor ofensivo, a melhor chance antes da parada técnica veio por volta dos 15 minutos. Após um chute de Tchê Tchê no travessão, Júnior Santos pegou o rebote e fez o gol. A arbitragem, contudo, viu mão do atacante no lance. Os jogadores do Botafogo alegram que o toque foi do atleta do Sampaio Corrêa, mas o VAR não mudou a decisão de campo.

Apesar do banho de água fria, o Alvinegro seguiu em cima e conseguiu o empate. Perto dos 30 minutos, Júnior Santos foi para cima da marcação e caiu na área. O árbitro viu pênalti e assinalou a infração. O próprio Júnior Santos foi para a cobrança de cavadinha e marcou.

O Sampaio Corrêa, então, precisava de dois gols para conquistar a classificação e se lançou ao ataque. O Galinho da Serra até ensaiou uma reação, mas já não havia mais tempo. Além disso, o Glorioso aproveitou os espaços atrás para matar o jogo. Num contra-ataque rápido, Marlon Freitas descolou bom passe para Savarino, que encheu o pé para estufar as redes do adversário.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Sampaio Corrêa-RJ



Data e Hora: 17/03/2024, às 18h30

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo



Cartões amarelos: Janderson (BOT) Marcelo, Octávio, Abner e Josiel (SAM)

Cartões vermelhos: Diogo (SAM)

Gols: Octávio (0-1) (22/'1ºT) / Júnior Santos (1-1) (32'/2ºT) / Savarino (2-1) (48'/2ºT)

BOTAFOGO (Técnico: Fabio Matias)

Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter (Raí, 25'/2ºT), Bastos e Hugo; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Kauê (Marlon Freitas, Intervalo); Diego Hernández (Júnior Santos, 41'/2ºT), Emerson Urso (Savarino, 41'/2ºT) e Janderson.

SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Alfredo Sampaio)

Leandro; Lucas Santos, Índio, Thurran e Guilherme; Dantas (Josiel, 24'/2ºT), Marcelo e Agú; Octávio (Davi, 24'/2ºT), Pernão (Paulo Vítor, 44'/2ºT) e Abner (Gustavo Tonoli, 11'/2ºT).