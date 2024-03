Óscar Romero vestiu a camisa do Boca Juniors em 2022/23, fez quatro gols e deu 12 assistências em 65 jogos - Divulgação / CABJ

Publicado 16/03/2024 11:10

Rio - O meio-campista Óscar Romero chegará ao Rio de Janeiro na próxima segunda-feira (18) para realizar exames médicos e assinar contrato com o Botafogo . O vínculo será válido por um ano e há possibilidade de renovação por mais uma temporada. As informações foram reveladas pelo empresário do jogador em entrevista à 'Rádio Uno', do Paraguai.

Aos 31 anos, ele está livre no mercado após rescindir com o Pendikspor, da Turquia, em janeiro. Sendo assim, pode ser registrado como reforço do Botafogo após o fechamento da janela e entrar em campo normalmente.

Óscar Romero disputará posição com Eduardo, atual meia titular do Botafogo. A diretoria avaliou a chegada do paraguaio como uma boa oportunidade de mercado e aprovou a contratação principalmente pela questão financeira.

No Pendikspor, Romero fez três gols em 13 partidas. Antes, vestiu a camisa do Boca Juniors em 2022 e em parte de 2023, marcou quatro vezes e deu 12 assistências em 65 oportunidades.