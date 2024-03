No início da SAF do Botafogo, John Textor contratou André Mazzuco para ser o diretor de futebol - Vitor Silva/ Botafogo

Botafogo está em busca de um novo diretor de futebol para substituir André Mazzuco, que acertou contrato com o Athletico-PR. O dirigente, que chegou quando John Textor assumiu a SAF alvinegra, em fevereiro de 2022, ainda, no jogo de volta da semifinal da Taça Rio, contra o Sampaio Corrêa, às 18h30.

O Athletico-PR buscava um novo diretor desde a saída de Alexandre Mattos, que foi para o Vasco. O nome de Mazzuco foi aprovado e o dirigente aceitou a proposta por motivos particulares, segundo a ESPN.



Ciente da decisão a direção da SAF do Botafogo já está à procura de um substituto e pretende aproveitar o período da data Fifa para fechar com um novo diretor. A tendência é repetir o processo de quando acertou com Mazzuco, com entrevista para apresentar o projeto e entender se o perfil do candidato seja adequado, como a necessidade de saber inglês, por exemplo.



Em pouco mais de dois anos no cargo, Mazzuco foi responsável por trabalhar na reformulação do elenco com a chegada da SAF, e também da contratação de profissionais para toda a estrutura do futebol.



Em parceria com o departamento de scout, cuidou de negociações para contratar, por exemplo, Tiquinho Soares, Tchê Tchê, entre outros nomes que viriam a levar o time a lidera com folgas o Brasileirão em 2023. Entretanto, na temporada passada, cometeu erros importantes, como definir pela manutenção de Lucio Flavio como treinador, assim como pela contratação de Tiago Nunes, que levaram o time ao vice da competição.