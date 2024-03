Lance do jogo entre Ferroviária e Botafogo - Cárila Covas/Ferroviária SAF

Publicado 15/03/2024 21:38

Araraquara - O Botafogo empatou com a Ferroviária por 1 a 1 na Fonte Luminosa, na noite desta sexta-feira, 15, em partida válida pela primeira rodada do Brasileirão Feminino 2024. As Gloriosas saíram na frente com o gol de Nathane, mas Micaelly apareceu para deixar tudo igual no marcador e dar números finais ao jogo.

OS GOLS

As Gloriosas balançaram as redes aos 20 minutos do segundo tempo. Após a batida de escanteio pelo lado esquerdo, Karen desviou, e Nathane apareceu para completar.

O empate das Guerreiras Grenás veio aos 39 minutos, numa cobrança de falta na entrada da área. Micalley surpreendeu e bateu justamente no canto onde estava a goleira. Michelle não esperava, deu um passo para o outro canto e acabou vendida no lance.

AGENDA

O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira, às 15h, para enfrentar o Grêmio no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela segunda rodada do campeonato.