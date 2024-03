Hugo em ação durante jogo do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 14/03/2024 17:01

Rio - Um dos destaques do Botafogo em 2024, o lateral-esquerdo Hugo já triplicou o número de assistências dadas em relação à temporada passada. Ele soma seis passes para gol em 14 partidas disputadas. Em 2023, foram dois em 40 jogos.

Hugo conseguiu a roubada de bola e o passe para o gol de Júnior Santos. Na ocasião, o Glorioso estava com um homem a menos dentro de campo. A sexta assistências, aliás, veio em boa hora: no empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira , que classificou o Botafogo para a fase de grupos da Libertadores.. Na ocasião,

a evolução do lateral, que começou justamente na última temporada, quando começou a ganhar mais espaço. Com as boas atuações, Hugo teve o contrato renovado em setembro. Os números evidenciam, quando começou a ganhar mais espaço. Com as boas atuações, Hugo teve o contrato renovado em setembro. O novo vínculo com o Botafogo vai até o fim de 2026

Neste início de temporada 2024, largou na frente pela titularidade da lateral esquerda alvinegra. Antes mesmo da lesão de Marçal, que já está recuperado, Hugo já figurava entre os 11 iniciais do time. Ele foi titular em 11 dos 14 jogos que disputou neste ano.

Vale lembrar que Hugo é cria da base do Botafogo e estreou pelos profissionais em 2020, justamente na campanha da queda para a Série B. O lateral, de 22 anos, é um dos poucos que permaneceu no Alvinegro durante a transição do modelo associativo para o de SAF.