Fábio Matias - Vitor Silva/Botafogo

Fábio MatiasVitor Silva/Botafogo

Publicado 14/03/2024 10:06 | Atualizado 14/03/2024 10:15

destacou o empenho dos atletas, principalmente após a expulsão de Damián Suárez. Rio - Treinador interino do Botafogo, Fábio Matias valorizou o trabalho coletivo do time no empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, na noite da última quarta-feira (13), no Nabi Abi Chedid , que garantiu o Glorioso na fase de grupos da Libertadores. Após a partida, ele

"Sempre temos que valorizar as questões coletivas. Boas parte das coisas que acontecem os atletas precisam estar focados e mais uma vez os atletas tiveram compromisso em relação ao jogo, mesmo na hora difícil. Quando tivemos um jogador a menos precisamos de algo a mais, os jogadores uniram as forças. As substituições deram certo e os jogadores entenderam o jogo", declarou Matias.

Apesar do excelente aproveitamento à frente da equipe, com cinco vitórias e um empate em seis jogos no comando, Fábio Matias evitou falar sobre chances de ser efetivado no cargo.

"Quando você tem essas oportunidades, você só tem uma oportunidade para mostrar uma coisa. Não estou aqui para mostrar algo, estou aqui para fazer meu trabalho. O principal é o que a gente colocou em relação aos atletas e o compromisso que eles tiveram. Tem muita gente boa trabalhando no Botafogo e o clube está se transformando. A gente tem que estar onde querem que a gente esteja. E o clube está se transformando e estou trabalhando dentro da função de auxiliar para deixar as coisas da melhor forma possível", disse.

Fábio Matias também pediu paciência ao torcedor do Botafogo e destacou que o clube passa por um processo de reconstrução desde a chegada de John Textor.

"Estamos reconstruindo tudo. Se tivesse uma proposta do Botafogo há três ou quatro anos eu talvez não aceitaria. Hoje eu aceitei com muita firmeza e é o melhor lugar em que já trabalhei. Tem um cara que tem uma cabeça de muita firmeza, que é o John. Peço paciência ao torcedor, sei o quanto o torcedor sofreu, faz parte. Mas estamos em um processo de reestruturação, tem muita coisa boa envolvida", afirmou o treinador.

Agora, o Botafogo terá que esperar até a próxima segunda-feira (18) para conhecer seus adversários na fase de grupos da Libertadores. Antes, a equipe tem um compromisso contra o Sampaio Corrêa, no domingo (17), às 18h30, no Estádio Nilton Santos, pela semifinal da Taça Rio. O Glorioso venceu o jogo de ida por 2 a 1.