John Textor e jogadores do Botafogo celebram classificação na Libertadores - Vitor Silva/Botafogo

John Textor e jogadores do Botafogo celebram classificação na LibertadoresVitor Silva/Botafogo

Publicado 14/03/2024 10:40 | Atualizado 14/03/2024 10:42

prometeu um "bicho" de R$ 1 milhão para os atletas. A informação foi dada pelo "ge". Rio - Dono da SAF do Botafogo, John Textor não escondeu sua felicidade após o empate em 1 a 1 com o Bragantino, na noite da última quarta-feira (13), em Bragança Paulista , que garantiu o clube na fase de grupos da Libertadores. Mesmo de longe, o empresário fez uma chamada de vídeo com o elenco alvinegro para celebrar a vaga eA informação foi dada pelo "ge".

A ligação aconteceu quando os jogadores ainda estavam no vestiário do Nabi Abi Chedid. O valor será dividido entre os atletas, que foram surpreendidos com o presente de Textor. Ainda não há informações sobre como a divisão será feita.

A classificação para a fase de grupos da Libertadores era o principal objetivo do Botafogo nos primeiros meses do ano. Com a vaga, o Alvinegro garantiu, pelo menos, mais seis jogos na competição, previstos para se iniciarem no dia 3 de abril.

No ano passado, a Conmebol pagou R$ 15,1 para os times que disputaram a fase de grupos da Libertadores, além de R$ 1,5 milhões por vitória. Nas fases anteriores de 2023, as bonificações foram de R$ 2,7 milhões pela participação na segunda fase e R$ 2,9 milhões na terceira. Com isso, o Glorioso deve garantir, pelo menos, R$ 20,7 milhões.

Agora, o Botafogo terá que esperar até a próxima segunda-feira (18) para conhecer seus adversários na fase de grupos da Libertadores. Antes, a equipe tem um compromisso contra o Sampaio Corrêa, no domingo (17), às 18h30, no Estádio Nilton Santos, pela semifinal da Taça Rio. O Glorioso venceu o jogo de ida por 2 a 1.