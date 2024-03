Júnior Santos marcou todos os gols do Botafogo nos jogos contra o RB Bragantino - Vítor Silva / Botafogo

Júnior Santos marcou todos os gols do Botafogo nos jogos contra o RB BragantinoVítor Silva / Botafogo

Publicado 14/03/2024 11:00

O clima entre os jogadores era leve. Responsável por mais um gol do clube carioca na competição, Júnior Santos valorizou a boa fase que vive. "É um momento especial. Estou curtindo, mas venho trabalhado bastante para que as coisas aconteçam e têm acontecido", declarou, em entrevista ao 'ge'.

"Sentimento de muita felicidade. Demos um passo importante no objetivo que a gente tinha de se classificar na Libertadores. Vamos aproveitar o momento e o dia de hoje. Vamos descansar e focar nos outros objetivos", ponderou.

Dono da SAF do Botafogo, John Textor ainda anunciou que o grupo receberá uma bonificação de R$ 1 milhão pela vaga na fase de grupos. "Tem que ter. Tem que fazer o pix", brincou Júnior Santos.

O centroavante elogiou o trabalho de Fábio Matias, treinador interino que está invicto no comando do Alvinegro. Até aqui, foram cinco vitórias e um empate.

"Ele é um grande técnico. Está fazendo um bom trabalho e estamos felizes com o desempenho dele. Sobre o prosseguimento, a gente deixa para a diretoria, mas estamos contentes, sim, com o trabalho que ele está fazendo. As vitórias mostram isso", afirmou.



Os jogadores terão folga nesta quinta-feira e se reapresentam na sexta para a preparação para o duelo de volta com o Sampaio Corrêa, pela semifinal da Taça Rio. A partida será no domingo, às 16h, no Nilton Santos, e o Glorioso pode perder por até um gol de diferença para avançar à final.