Lateral-direito Damián Suárez, do Botafogo, no duelo com o Red Bull Bragantino - Vítor Silva/Botafogo

Lateral-direito Damián Suárez, do Botafogo, no duelo com o Red Bull BragantinoVítor Silva/Botafogo

Publicado 14/03/2024 20:50

Rio - A Conmebol abriu procedimento disciplinar em cima das expulsões no Botafogo na partida da última quarta-feira (13), contra o Red Bull Bragantino, que classificou o Alvinegro para a fase de grupos da Libertadores após o empate em 1 a 1 no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O lateral-direito uruguaio Damián Suárez, que foi expulso no início da segunda etapa, foi denunciado com base no artigo 14.1 do Código Disciplinar da Conmebol, que fale em "impedir clara oportunidade de gol". Outra expulsão foi o banco de reservas, do auxiliar Lucas Batista, enquadrado no item II do mesmo artigo, sobre reclamações contra a arbitragem. Wilmar Roldán apitou o duelo.

Ambos ficam fora da estreia do Botafogo na fase de grupos da Libertadores, ainda sem data nem adversário definidos, mas serão julgados e podem pegar suspensões maiores.

O departamento jurídico do clube tem até a próxima quinta-feira (14) para enviar as defesas.