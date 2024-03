Júnior Santos foi o principal jogador do Botafogo ao longo da Pré-Libertadores - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 14/03/2024 14:00

Rio - Principal destaque do Botafogo na Pré-Libertadores, Júnior Santos rebateu as declarações do lateral Juninho Capixaba, do RB Bragantino. O defensor afirmou que o atacante está longe de ser um dos melhores jogadores que já marcou ao longo da carreira.

"Realmente fiquei muito longe", escreveu Júnior Santos, nas redes sociais, com os vídeos dos gols que marcou no clube paulista na terceira fase da Pré-Libertadores.

Post de Júnior Santos nas redes sociais Reprodução / Instagram Após o empate em 1 a 1 entre as equipes na última quarta-feira (13) , Juninho Capixaba revelou que Júnior Santos não é um dos atacantes mais difíceis que já marcou: "Acredito que não. Já marquei grandes jogadores do futebol brasileiro e em um amistoso nos Estados Unidos enfrentei jogadores que praticam futebol na Europa em alto nível. Júnior está vivendo grande fase na carreira, acredito que talvez única".

"Não foi dos maiores que marquei, mas está em fase brilhante e conseguiu fazer três gols. Claramente, não é demérito, não tiro o mérito nunca do jogador, ele tem qualidade, mas talvez esteja distante dos jogadores mais difíceis que já marquei", completou o lateral.

Júnior Santos foi o responsável por marcar todos os gols do Alvinegro nos duelos com o RB Bragantino. Na ida, mandou a bola para as redes duas vezes na vitória por 2 a 1. Já na volta, fez o único do Botafogo na partida.

Ao todo, o atacante já fez oito gols em quatro jogos na Libertadores e se tornou o maior artilheiro da história do Botafogo na competição continental.