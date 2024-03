Bandeira do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Publicado 15/03/2024 15:17 | Atualizado 15/03/2024 15:21

Rio - Nesta sexta-feira, 15, o Botafogo anunciou que a Centrum é a nova patrocinadora da equipe profissional feminina. A marca estampará as mangas da camisa de jogo do time até o fim da temporada 2024.

"É muito bom saber que podemos contar com uma marca gigante como Centrum no nosso futebol feminino. Essa parceria é fundamental para valorizarmos cada vez mais o trabalho que é feito na modalidade, com um bom investimento e pela grandiosidade da marca no ramo de saúde e bem-estar, que é um dos fatores que mais contam para o desempenho das nossas atletas. Tenho certeza que Centrum será nosso grande parceiro nesse novo momento", afirmou Paula Young, Head de Ativações Comerciais do Botafogo, ao site do clube.

Cabe mencionar que a parceria vai além do âmbito esportivo. Segundo informou o Botafogo, as duas partes estão comprometidas a promover "uma série de iniciativas dedicadas a combater a discriminação de gênero e incentivar a inclusão da mulher no esporte, reforçando valores de igualdade e empoderamento dentro e fora dos gramados".

A marca da Centrum também ficará estampada nas camisas de treino e de viagem, no backdrop das entrevistas e nas redes sociais das Gloriosas.

AGENDA

O Botafogo volta a campo nesta sexta-feira, às 19h, para enfrentar a Ferroviária na Fonte Luminosa, em Araraquara, São Paulo. A partida é válida pela primeira rodada do Brasileirão Feminino.