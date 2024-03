John Textor quer um técnico para reiniciar o processo que vinha sendo construído com Luís Castro - Vítor Silva / Botafogo

Rio - Dono da SAF do Botafogo , o americano John Textor revelou, em entrevista ao canal do clube, que busca um treinador para reiniciar o processo que vinha sendo construído com Luís Castro, que saiu do Alvinegro após pouco mais de um ano de trabalho.

"Quando olho para o perfil do novo técnico, não vamos focar em nacionalidades, se é americano, português ou argentino… Mas que tipo de pessoa é, tipo, como você vê o jogo, como se comunica, como ensina, porque quero reiniciar o que começamos com meu antigo parceiro, Luís Castro", ponderou.

"Falávamos sobre o Botafogo Way, e isso era ter força lá atrás, uma defesa impenetrável. Vocês se lembram como era difícil marcar contra gente? Isso era o Luís Castro, o Vítor Severino. Eles sabiam disso, construíram isso", completou.

Textor também contou que se arrepende da forma que agiu com Bruno Lage, treinador que foi contratado no ano passado para substituir Luís Castro e acabou tendo um aproveitamento ruim no Botafogo.

"Eu não me mantive leal o suficiente com Bruno Lage. Eu deveria ter ajudado ele a se comunicar melhor com o time. Talvez ele estivesse sendo um pouco didático demais para um meio de temporada, mas estava tentando uma forma diferente, muito boa, dentro de grandes padrões europeus. Quando a mudança aconteceu, perdemos a continuidade da estruturação e ensino", lamentou.

Ainda sem um nome escolhido, o Botafogo tem sido orientado pelo auxiliar técnico permanente do clube, Fábio Matias. No período, foram seis jogos, com cinco vitórias e um empate. Ele está invicto no comando da equipe.