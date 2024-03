Rafael em ação durante treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Rafael em ação durante treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 16/03/2024 21:30

Rio - Depois de pouco mais de oito meses, Rafael voltou a ser relacionado para um jogo do Botafogo. O lateral-direito estará à disposição do interino Fabio Matias para a partida contra o Sampaio Corrêa, válido pela Taça Rio 2024.

Rafael não entra em campo desde o dia 2 de julho de 2023, quando se lesionou durante o clássico com o Vasco no Campeonato Brasileiro. Ele sofreu grave lesão no joelho esquerdo e precisou de uma cirurgia para corrigir problema no tendão patelar.

Já Alexander Barboza, Eduardo, Tiquinho Soares foram poupados para a partida deste domingo. O goleiro Lucas Barreto e o lateral-direito Mateo Ponte, que foram relacionados para o jogo passado, contra o Red Bull Bragantino, ficaram de fora desta vez.



VEJA A LISTA DE RELACIONADOS

RAFA DE VOLTA!



Atletas relacionados para o jogo deste domingo, no Nilton Santos, com o Sampaio Corrêa. #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/V9SFyqRR00 — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 16, 2024

Botafogo e Sampaio Corrêa medem forças neste domingo, às 18h30, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pelo jogo da volta da semifinal da Taça Rio. Na ida, o Glorioso venceu por 2 a 1.