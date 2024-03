Botafogo avançou à fase de grupos da Libertadores após empate em Bragança Paulista - Vítor Silva / Botafogo

Botafogo avançou à fase de grupos da Libertadores após empate em Bragança PaulistaVítor Silva / Botafogo

Publicado 16/03/2024 15:10 | Atualizado 16/03/2024 15:15





De acordo com o relatório do delegado da partida, duas explosões de bombas foram ouvidas do lado em que estava a torcida alvinegra, no setor cinza, aos 37 e aos 39 minutos do segundo tempo, e outra explosão teria ocorrido durante a comemoração, após o fim do confronto. Rio - A Comissão Discplinar da Conmebol abriu expediente e pode multar o Botafogo por infrações cometidas no empate em 1 a 1 com o RB Bragantino na última semana, no Nabi Abi Chedid, que garantiu a classificação do clube carioca à fase de grupos da Libertadores.De acordo com o relatório do delegado da partida, duas explosões de bombas foram ouvidas do lado em que estava a torcida alvinegra, no setor cinza, aos 37 e aos 39 minutos do segundo tempo, e outra explosão teria ocorrido durante a comemoração, após o fim do confronto.

Com isso, o Botafogo foi denunciado no artigo 12.2 do Código Disciplinar da Conmebol, que fala em "acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer outro tipo de objeto irotécnico" e prevê multa de quase R$ 25 mil nesta fase do torneio.

Além disso, relataram que um jogador do Botafogo não identificado chutou e rasgou uma lona de publicidade que estava no gramado, o que pode acarretar em mais uma multa: R$ 50 mil por infração ao artigo 11.2 (causar danos).



O Botafogo ainda pode ser punido por ter se atrasado em um minuto para o protocolo de entrada das equipes em campo. A Conmebol estipulou até o dia 21 de março como prazo a defesa do clube das supostas infrações.